«Норникель» успешно сотрудничает с Федерацией и краем

«Норникель» успешно сотрудничает с федеральным центром и Красноярским краем. Так оценил итоги десятилетнего соглашения глава компании Владимир Потанин. По его словам, предприятие выполнило все свои обязательства. В частности, компания построила в городе два детских сада, проведен ремонт инфраструктуры ЖКХ и дорог, возведен в Дудинке Ледовый дворец «Таймыр», буквально на днях должен начать работу физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка», в который «Норникель» вложил более 3,5 миллиарда рублей.

«Уже за рамками соглашения «Норникель» построил в городе спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск» с самым северным в России аквапарком, вложил около пяти миллиардов рублей в ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск. Мы проложили линию оптоволоконной связи из Нового Уренгоя, дав горожанам возможность пользоваться высокоскоростным интернетом», - заявил Потанин в интервью телекомпании «Северный город».

Важной частью соглашения было участие в программе переселения норильчан на материк. В 2016 году прекратилось финансирование этой программы из федерального бюджета, однако «Норникель» с Красноярским краем продолжили эту работу. Компания потратила на это 8,5 миллиарда рублей. В итоге 7700 семей благополучно переселились в другие регионы России.

Потанин особо отметил важность того, что власти Красноярского края тоже не отошли от своих обязательств, сохранив оговоренные объемы финансирования.

«Совместно мы реализовали много проектов. Это все говорит о том, что наше сотрудничество может быть весьма эффективным. Именно поэтому я считаю, что заключение нового четырехстороннего соглашения необходимо. Оно позволит наметить, как сейчас модно говорить, дорожную карту дальнейших действий. Масштаб стоящих перед городом и компанией задач требует особого внимания на всех уровнях – городском, краевом, федеральном», - резюмировал глава компании.

по информации «Норникеля»