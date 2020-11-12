В Канске задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Стражи порядка в Канске задержали 33-летнего жителя с крупной партией наркотических веществ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что мужчина 1987 года рождения хранит запрещенные вещества. Во время личного досмотра при нем было обнаружено четыре сверстка, в котором было гашишное масло общим весом около 25 грамм.

В ходе дальнейших обысков частного дома задержанного было обнаружено и изъято три полимерных мешка с сухими стеблями конопли, а также две металлические чашки с растительным содержимым. Мужчина пояснил стражам порядка, что собирал растения за городом и хранил вещества для личного потребления.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуана общим весом 11,3 килограмма.

В отношении задержанного было заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Теперь ранее судимому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.