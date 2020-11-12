В Дудинке ищут 9-летнего ребенка

На Таймыре, в городе Дудинка пропал 9-летний мальчик. Накануне в отдел полиции обратилась женщина, с заявлением о том, что ее сын ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Весь личный состав городской полиции был поднят по тревоге, было создано 5 оперативных групп. Всего в поисках мальчика участвуют 52 сотрудника полиции.

В настоящее время стражи порядка устанавливают круг общения ребенка, опрашивают родных и знакомых. Также ориентировки поступили экипажам скорой помощи, таксистам и общественникам.

Приметы пропавшего ребенка: на вид 8-10 лет, темные короткие волосы, худощавое телосложение. В день пропажи был одет в зеленую вязаную шапку с помпоном, синюю куртку с полосками, такого же цвета штаны и черно-зеленые ботинки.

Полицейские просят всех, кому известно о местонахождении мальчика сообщить по телефонам: 8 (39191)5-12-65, 8(39191)5-12-40 или 102.