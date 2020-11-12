Администрация города расторгает контракт с перевозчиком 88-ого автобусного маршрута из-за многочисленных нареканий к качеству работы. Главные претензии к компании – несоблюдение профилактических мер по борьбе с пандемией. В мэрии заверили, что автобус №88 продолжит курсировать по городу – на следующей неделе будет заколочен контракт с новым перевозчиком.

«Новый перевозчик уже заходит на маршрут. Изначально планировалось, что это произойдет на следующей неделе, однако ситуация поменялась. У прежнего перевозчика было много нареканий, он плохо отработал в пандемию», – пояснили в департаменте транспорта.

Отметим, что на этой неделе контракт с администрацией расторг перевозчик автобусного маршрута №91. В компании сообщили, что это направление для них нерентабельное. Красноярцы же в соцсетях жалуются, что маршрут закрыли и говорят, что автобусы всегда были переполнены.





