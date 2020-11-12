Подразделение полка ДПС в Красноярске ограничивает прием для автомобилистов

В ГИБДД Красноярска предупредили о временных ограничениях при приеме граждан в подразделении полка ДПС на ул. 2-я Брянская, 59. Это мера по борьбе с коронавирусом. Водителей просят не приходить за проверкой неоплаченных штрафов, за копиями материалов по ДТП для обращения в страховые компании, а также за копиями материалов об административных правонарушениях. Кроме того, ограничения распространяются на сдачу водительских удостоверений после рассмотрения дел в суде и на прием заявлений об утрате водительских прав.

За индивидуальной консультацией можно обратиться по телефону 226-83-60.

В Дивногорске прием граждан в кабинете № 5 будет осуществляться с 11:00 до 13:00 18 и 23 ноября.

Фото: 2ГИС



