Красноярцы напишут всероссийский экологический диктант

Красноярский край присоединился к всероссийскому экологическому диктанту. Проверить свои знания в области сохранения окружающей среды красноярцы смогут в предстоящие выходные 15 и 16 ноября. Акция пройдет на сайте краевого Минэкологии или на портале Экодиктант.ру.

«Задания распределены по сложности. Участников ждут вопросы об особо охраняемых природных территориях, правилах обращения с отходами, охране природных ресурсов и биоразнообразия, правилах пожарной безопасности в лесах и у водоемов», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Участников разделят по возрастам: 12-17 лет; от 18 лет без профильного образования; а также эксперт, студент, специалист, руководитель в экологической сфере или сотрудник организации-участника экодиктанта – для них предусмотрена самая высокая сложность тестов.

На сайте экодиктанта в разделе «Экоуроки» размещены видеоматериалы для подготовки к тестированию.

Итоги диктанта подведут после 23 ноября. Через личный кабинет на портале или по электронной почте можно получить сертификат участника или диплом победителя.