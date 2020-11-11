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Красноярцы напишут всероссийский экологический диктант

Главная Общество
Красноярск
17:00 11 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, экология, диктант, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский край присоединился к всероссийскому экологическому диктанту. Проверить свои знания в области сохранения окружающей среды красноярцы смогут в предстоящие выходные 15 и 16 ноября. Акция пройдет на сайте краевого Минэкологии или на портале Экодиктант.ру.

«Задания распределены по сложности. Участников ждут вопросы об особо охраняемых природных территориях, правилах обращения с отходами, охране природных ресурсов и биоразнообразия, правилах пожарной безопасности в лесах и у водоемов», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Участников разделят по возрастам: 12-17 лет; от 18 лет без профильного образования; а также эксперт, студент, специалист, руководитель в экологической сфере или сотрудник организации-участника экодиктанта – для них предусмотрена самая высокая сложность тестов.

На сайте экодиктанта в разделе «Экоуроки» размещены видеоматериалы для подготовки к тестированию.

Итоги диктанта подведут после 23 ноября. Через личный кабинет на портале или по электронной почте можно получить сертификат участника или диплом победителя.

 

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