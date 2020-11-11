Из-за пандемии Красноярск забыл о заторах на дорогах

В Красноярске с середины октября значительно сократились заторы на дорогах. В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства сообщили, что на прошлой неделе в часы пик по утрам пробки оценивались в 2-4 балла, а вечером уровень загрузки дорог составлял 5-6 баллов. В прошлом году в этот период загруженность дорог по утрам была 5-6 баллов, а вечером 7-9 баллов по шкале «Яндекс». Сейчас такие заторы возникают только по причине ДТП или дорожных работ. Аналитики связывают изменения с пандемией.

«Все эти изменения можно связать с уменьшением количества личных автомобилей на дорогах. Оно наблюдается в связи с ограничениями из-за эпидемиологической обстановки. Ученики среднего и старшего звена переведены на дистанционное обучение, также из дома работают и сотрудники многих предприятий, фирм и организаций. Значительно влияет на дорожную обстановку, очевидно, и количество людей, находящихся на самоизоляции и больничных», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Фото: admkrsk.ru