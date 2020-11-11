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Энергокомпании Группы РусГидро получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон

Главная Общество
Красноярск
14:40 11 Ноября 2020
энергетика, гэс, работа, электростанция
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Все энергокомпании Группы РусГидро получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2020/21 годов. Соответствующий приказ выпущен Минэнерго России.

Получение паспортов подтверждает, что электростанции, электрические и тепловые сети РусГидро готовы к работе в условиях низких температур. Это наиболее сложный для энергетиков период, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии.

За 9 месяцев 2020 года РусГидро направило на ремонт и модернизацию энергообъектов группы 18,3 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. больше запланированного объема. Выполнен ремонт 44 гидрогенераторов, 50 гидротурбин, 230 турбоагрегатов, 178 котлоагрегатов и 184 генератора. Также отремонтировано 2 817 км электрических сетей всех классов напряжения, 808 км – высоковольтных линий 110-220 кВ, а также 82 км теплосетей.

В результате завершения строительства новых электростанций и модернизации действующих энергообъектов ожидаемый суммарный прирост установленной мощности генерирующих объектов Группы РусГидро в 2020 году составляет 517 МВт.

На основных водохранилищах ГЭС запасы гидроресурсов близки к норме или выше ее, запасы топлива на тепловых энергообъектах соответствуют нормативным. Отгрузка топлива в районы с ограниченными сроками завоза (Якутия, Чукотка, Магаданская область, Камчатка) в соответствии с графиком завершится до 1 декабря 2020 года, на текущий момент завершается поставка на Камчатку, на все остальные объекты топливо полностью отгружено.

На всех энергообъектах Группы РусГидро создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг.

Обеспечена готовность персонала и оборудования объектов Группы РусГидро к работе в отопительный сезон. На всех генерирующих объектах РусГидро прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

На всех предприятиях Группы РусГидро реализуются мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья работников, в том числе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Минэнерго России.

Фото: пресс-служба ПАО "Богучанская ГЭС"
По материалам пресс-службы ПАО "Богучанская ГЭС"

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