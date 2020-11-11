В Зеленогорске задержали двух молодых мужчин, хранивших крупную партию марихуаны

Полицейские уголовного розыска в Зеленогорске пресекли незаконный оборот наркотиков.

Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий они обнаружили в одной из квартир несколько пакетов с наркотическими веществами. Двое молодых мужчин 1996 и 2000 годов рождения, которые проживают в квартире, рассказали стражам порядка, что наркотики принадлежат им и хранились исключительно для личного потребления.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной общим весом около 450 граммов.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.