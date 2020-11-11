Сотрудники МЧС провели дезинфекцию на Железнодорожном вокзале

Работники специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю провели дезинфекцию на железнодорожном вокзале Красноярска. Как рассказали в пресс-службе ведомства, этот объект является одним из самых сложных в санитарно-эпидемиологическом отношении, так как в ежедневном режиме там находится большое количество человек.

Сотрудники МЧС в специальных защитных костюмах обработали дезинфицирующим раствором здание вокзала и территории вокруг него.