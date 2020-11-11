В краевом центре завершили очистку Абаканской протоки

В Красноярске закончили очищать Абаканскую протоку возле микрорайона «Белые Росы» на Пашенном. Об этом рассказал заместитель министра экологии и рационального природопользования Павел Борзых во время своего визита и инспекции Ярыгинской набережной.

По словам чиновника, всего было вывезено 2,3 тысячи кубометров водорослей и была очищена территория в 36,2 гектара. Кроме того, были убраны все искусственные насыпи, которые являлись основной причиной застоя воды.

Напомним, процесс очистки Абаканской протоки стартовал летом этого года.

Фото: krasproc.ru