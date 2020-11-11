Рождаемость на спад, смертность растет – статистики озвучили цифры по региону

Рождаемость на спад, смертность растет – Красноярскстат со ссылкой на данные Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния озвучил показатели за девять месяцев 2020 года.

Так, в этот период в Красноярском крае умерло населения больше, чем родилось. В связи с этим сложилась естественная убыль, которая составила 5 587 человек.

Всего на свет появились 21 849 малышей. Умерло 27 436 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 5,2 процента, смертность выросла на 3 процента.

Отметим, с начала пандемии в Красноярском крае умерло 752 человека.