Благоустройство родника у восточного входа на «Столбы» не повялило на качество воды в источнике

Благоустройство родника у восточного входа на «Столбы» никак не повялило на качество воды в источнике. Как и раньше, она не соответствует нормативам, сообщила Руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. Напомним, красноярцы переживали, что из-за работ по облагораживанию родника, вода начнет застаиваться. Однако это не произошло. В доказательство Юлия Верхушина приводит результаты отбора проб, сделанных в апреле, еще до начала благоустройства, а также результаты исследований от 5 ноября, уже после завершения работ, - показатели не изменились.

«Качество воды в источнике не изменилось. Оно в целом соответствует СанПиНам. При этом по содержанию химических веществ по ряду показателей пробы воды ниже гигиенических нормативов. Но так было и в апреле, я об этом уже писала», — сообщила об итогах проверки у себя на Facebook Юлия Верхушина.

Добавим, что воду в роднике уже можно набирать. Подрядчик продолжает работы на парковке, но скоро восточный вход на «Столбы» откроют.



