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В Красноярском крае открыта тысяча вакансий в органах МВД

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Красноярск
16:00 10 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Для работы в органах внутренних дел Красноярского края требуется более тысячи сотрудников. В краевой службе занятости отметили, что в банке вакансий в основном предложения для соискателей из городов, а почти половина предложений по работе – в Красноярске.

«Вакансии заявлены в 45 территориях. Доля «городских» вакансий превышает долю «районных» в 7,3 раз (88% против 12%). В крае наиболее востребованы полицейский, полицейский-водитель, водитель автомобиля, участковый уполномоченный полиции, инспектор, следователь», - отметили в пресс-службе агентства труда и занятости населения Красноярского края.

В ведомстве добавили, что все актуальные вакансии доступны на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, а также на портале «Работа в России» и в центр занятости.

 

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