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Пассажиропоток аэропорта Красноярска снизился на треть

Главная Общество
Красноярск
16:30 10 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В октябре 2020 года аэропорт Красноярска обслужил 146 455 пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток снизился на 30%, сообщает пресс-служба воздушной гавани. В октябре красноярцы чаще всего летали в Москву, Новосибирск, Норильск, Сочи, Игарку и Санкт-Петербург. В 3,6 раза в сравнении с сентябрем увеличилась число пассажиров международных рейсов. Заграницу улетели 3492 человека, в то время как в первый осенний месяц – 958 человек. В октябре в аэропорту Красноярска было выполнено 1160 взлетов-посадок.

Показатель всего на 60 взлетов-посадок меньше, чем в прошлом году. Это обусловлено существенным увеличением числа грузовых перевозок.

Отметим, что тенденция с сокращением числа пассажиров прослеживается по всему миру. По данным Международной ассоциации аэропортов, в целом по отрасли пассажиропоток упал на 35%.

Фото: пресс-служба аэропорта Красноярск

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