Глава региона потребовал усилить контроль соблюдения противовирусных мер

На очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 глава региона поручил усилить контроль за соблюдением противовирусных и профилактических мероприятий предприятиями общественного питания, торговли, сферы услуг, а также транспорта.

Кроме того, губернатор попросил усилить межведомственное взаимодействие полиции, прокуратуры, судов и всех контрольно-надзорных органов.