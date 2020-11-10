Глава региона потребовал усилить контроль соблюдения противовирусных мер

На очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 глава региона поручил усилить контроль за соблюдением противовирусных и профилактических мероприятий предприятиями общественного питания, торговли, сферы услуг, а также транспорта.
Кроме того, губернатор попросил усилить межведомственное взаимодействие полиции, прокуратуры, судов и всех контрольно-надзорных органов.
«У нас должна быть конкретная статистика по количеству закрытых предприятий, нарушающих требования, по количеству выписанных штрафов и так далее. Красноярский край по основным показателям всегда был лидером, и в части профилактических мер мы должны этот статус подтверждать», - сказал Александр Усс.