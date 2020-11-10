В краевом центре уничтожили санкционные фрукты

За прошлый месяц было проведено пять рейдов по оптовым базам Красноярска и поселка Березовка. Проверки проводились силами сотрудниками Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры. В результате рейдов было проверено около 300 тонн продуктов растительного происхождения. Были обнаружены незадекларированные и санкционные товары.

На Ястынской, где находится оптово-распределительный склад, специалисты надзорных органов нашли 2,7 тонны груш из Бельгии, которые были незаконно доставлены в Россию. Кроме того, на базе в Березовке было обнаружено 422 килограмма винограда, у которых отсутствовали этикетки на упаковках, там же были найдены 12 килограмм грибов неизвестного происхождения.

Вся продукция подлежала изъятию и дальнейшему уничтожению на специальном полигоне.