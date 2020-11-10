Будущие защитники Родины

В Красноярске состоялся фестиваль по военно-прикладным дисциплинам среди патриотических объединений Красноярска посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Почти триста человек прошли несколько этапов, чтобы определить победителя. Сначала командам предстояло сразится в пейнтбол, где главной задачей стал захват флага вражеской команды. Затем - военное многоборье - полтора километра преград и препятствий: навесная переправа, параллельные перила, метание гранаты, а также разборка оружия.