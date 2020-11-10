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В краевом центре продолжается строительство общеобразовательных школ

Главная Общество
Красноярск
12:25 10 Ноября 2020
школа, образование, общество, красноярск, строительство, администрация, мэр, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске продолжается активное строительство новых школ. Об этом рассказали в администрации краевой столицы.

В ближайшее время появится общеобразовательное учреждение в жилом микрорайоне «Пашенный». Новая школа будет расположена на улице Складская и будет рассчитана на 1280 мест. Стоит отметить, что здание начали возводить летом прошлого года и на сегодняшний день школа готова на 94 процента. В настоящий момент уже подведены все необходимые коммуникации, завершены работы по благоустройству и озеленению территории.

В краевом центре продолжается строительство общеобразовательных школ

Кроме того, на территории учреждения установлены малые архитектурные формы и закончен монтаж наружного освещения. Сейчас там ведутся финальные отделочные работы внутри объекта. На месте, где раньше располагались хозяйственные постройки и водозаборная колонка, будет проложена дорога до самых школьных ворот.

В краевом центре продолжается строительство общеобразовательных школ

Стоит отметить, что это не единственное строительство школы в Красноярске. Помимо школы на Пашенном, в настоящее время идет строительство еще одного общеобразовательного учреждения в микрорайоне «Бугач».

В краевом центре продолжается строительство общеобразовательных школ

В мае было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект, а уже в конце августа этого года началось строительство объекта. Учитывая, что в этой части города идет активная застройка и появляются новые микрорайоны, будущая школа в Октябрьском районе станет самой большой в Красноярском крае – в нее смогут ходить 1550 детей.

В краевом центре продолжается строительство общеобразовательных школ

В настоящее время строители на объекте уже установили фундамент и рабочие приступили к обустройству монолитного каркаса. По плану ввод школы в эксплуатацию должно произойти в 2022 году.

Важно отметить, что оба объекта строятся благодаря федеральному нацпроекту «Образование».

«За последние три года, благодаря национальному проекту «Образование», в Красноярске было построено и введено в эксплуатацию четыре школы: № 154 в VI микрорайоне «Иннокентьевский», № 155 в микрорайоне «Покровский», № 156 в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный» и № 157 в микрорайоне «Слобода Весны». Развитие инфраструктуры отрасли образования находится на особом контроле мэра города Красноярска Сергея Еремина», - рассказал заместитель Главы города Олег Животов.

В мэрии добавили, что на будущий год запланировано строительство двух новых школ – в 3-ем микрорайоне «Солнечного» на 1100 мест и в микрорайоне «Метростроитель» на 1280 мест. В 2021 году при предоставлении финансирования из бюджета Красноярского края начнется их строительство, ведь потребность в денежных дотациях на появление новых объектов образования уже заявлена на уровне Правительства региона.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf, admkrsk.ru

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