Убийца троих человек пойдет под суд присяжных

Подозреваемый в убийстве семьи из трех человек в ближайшее время предстанет перед судом присяжных. Он убил 75-летнего мужчину, 47-летнюю женщину и 9-летнего ребенка.

Страшное преступление было совершено в марте этого года. Злоумышленник, будучи в нетрезвом состоянии, постучался к соседям и ему открыли дверь. Он напал на них с ножом и поочередно убил.

По данным следствия, мотивом для преступления стал просмотр видео в интернете со сценами насильственного характера. Подозреваемый свою вину так и не признал.

Суд на убийцей пройдет с участием присяжных. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.