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Красноярск готов к запуску более 90 млн «умных» счетчиков

Главная Общество
Красноярск
10:54 10 Ноября 2020
оператор, связь, жкх, технологии, оборудование
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МегаФон заявил о завершении ключевого этапа развития инновационной сети мобильной связи NB-IoT в Красноярском крае. Теперь в краевом центре можно будет запустить более 90 млн «умных» счетчиков ЖКХ. Также сеть NB-IoT была запущена в Железногорске, который, как и Красноярск, входит в перечень пилотных муниципальных образований федерального проекта «Умный город», и в Ачинске.

«С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Федеральный закон “Об электроэнергетике”, по которому все новые жилые дома должны оснащаться «умными» приборами учета электроэнергии. Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть более 90 млн специализированных устройств «интернета вещей», а у сбытовых компаний и интеграторов остается еще достаточно времени на закупку, установку и проверку необходимого оборудования и сервисных платформ», – комментирует Максим Скворцов, директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала МегаФона.

NB-IoT – новый стандарт сотовой связи, предназначенный для обмена информацией между устройствами без участия человека. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и промышленные помещения со сложными внутренними конструкциями. При этом от одной стандартной бытовой батарейки передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.

Все это делает технологию NB-IoT наиболее подходящей для цифровизации таких сфер как ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность, где внедрение автоматизированной передачи данных обусловлено и изменениями законодательства, и экономической целесообразностью.

Кроме отрасли ЖКХ технологии «интернета вещей» активно внедряются в Красноярском крае в социально значимых проектах. Компания обеспечивает в регионе работу мобильных кардиографов, используемых бригадами «скорой помощи», бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС и терминалов безналичной оплаты в городском транспорте Красноярска. Только за 2020 год число SIM-карт МегаФона, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 15%.

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

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