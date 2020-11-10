В Минусинск не пустят с повышенной температурой тела

На въезде в Минусинск заработает круглосуточный контрольно-пропускной пункт. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Со вторника, 10 ноября, на 425-м километре трассы «Енисей» будут дежурить медики и полиция. Всем проезжающим, с температурой выше 37 градусов, предложат обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

«Помимо этого, информацию о заболевших передадут в медицинские организации по месту их жительства», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Фото: студия "Взгляд-М"