В Минусинск не пустят с повышенной температурой тела

На въезде в Минусинск заработает круглосуточный контрольно-пропускной пункт. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.
Со вторника, 10 ноября, на 425-м километре трассы «Енисей» будут дежурить медики и полиция. Всем проезжающим, с температурой выше 37 градусов, предложат обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.
«Помимо этого, информацию о заболевших передадут в медицинские организации по месту их жительства», - отметили в пресс-службе краевого правительства.
Фото: студия "Взгляд-М"