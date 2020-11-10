В Красноярске ограничено движение на улице Шахтеров

В администрации города предупредили водителей об ограничении движения на ул. Шахтеров. Со вторника, 10 ноября, сужена проезжая часть на 15-метровом участке в районе дома №14. Компания «КСМУ» приступает к капитальному ремонту водопроводной камеры. Неудобства для водителей, связанные с коммунальными работами, продлятся до 27 ноября.

Отметим, что до конца ноября теплоэнергетики обещают восстановить движение на ул. Дубровинского в районе пересечения с ул. Ломоносова. Работы на теплосетях там завершены на 90%.





