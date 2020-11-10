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Спасатели предупреждают об усилении ветра

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Красноярск
09:00 10 Ноября 2020
красноярск, в красноярске, погода, ветер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Во вторник, 10 ноября, в Красноярске усилится ветер. По данным Среднесибирского УГМС, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы юго-западного ветра будут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха днем составит +4…+6°С.

«В центральных районах Красноярского края ожидаются порывы ветра западной четверти 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов местами гололедица», - предупредили в метеоцентре.

В непогоду спасатели призывают жителей по возможности оставаться дома или в офисе, на улице обходить стороной деревья и легкие конструкции, а также не парковать вблизи них машины.


 

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