Спасатели предупреждают об усилении ветра

Во вторник, 10 ноября, в Красноярске усилится ветер. По данным Среднесибирского УГМС, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы юго-западного ветра будут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха днем составит +4…+6°С.

«В центральных районах Красноярского края ожидаются порывы ветра западной четверти 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов местами гололедица», - предупредили в метеоцентре.

В непогоду спасатели призывают жителей по возможности оставаться дома или в офисе, на улице обходить стороной деревья и легкие конструкции, а также не парковать вблизи них машины.





