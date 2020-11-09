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Ученые СФУ учатся разводить самую полезную рыбу в мире – гольца

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Красноярск
18:30 9 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые СФУ по итогам экспедиции на Таймыр учатся разводить в условиях аквакультуры самую полезную рыбу в мире – гольца рода Salvilinus. Невероятно полезной эту рыбу делает рекордное содержание омега-3. Массовый вылов гольца рода Salvilinus не ведется – это очень редкая рыба, которая обитает в естественных водоемах. Разведение ее на рыбзаводах позволило бы включить гольца в повседневное меню россиян, а это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Во время экспедиции исследователям удалось произвести отбор икры.

«Полученную икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод — там после окончания инкубации, то есть в начале весны, будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах», - рассказала доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.

Теперь ученым предстоит изучить, чем питаются гольцы в водоемах Таймыра. Исследователи полагают, что именно рацион делает мясо этих рыб полезным для человека.

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