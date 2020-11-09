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В Красноярске подсветят фасады домой вдоль левобережной набережной

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Красноярск
18:00 9 Ноября 2020
благоустройство, праздник, в красноярске, красноярск, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Городские власти задумали украсить подсветкой фасады домов вдоль левобережной набережной. К новогодним праздникам огни зажгутся на восьми зданиях по ул. Дубровинского. На домах уже начали монтировать освещение. Так проектировщики решили визуально соединить Коммунальный мост и Стрелку, создать единство света и воды – Енисея. Подсветка будет хорошо видна и с левого, и с правого берега. Огни будут гореть постоянно – это не новогодняя акция.

«Красноярская вечерняя подсветка известна даже за пределами страны. Прежде всего, благодаря световым огням наших мостов. Мы решили не останавливаться на достигнутом, создавать всё новые детали вечернего облика города. Важность этой работы на все 100% ощущаешь именно с приходом зимы, когда темнота наступает гораздо раньше», - написал в своем «Инстаграме» глава Красноярска Сергей Еремин.

 

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РЕЧНОЙ ФАСАД ⠀ Красноярская вечерняя подсветка известна даже за пределами страны. Прежде всего, благодаря световым огням наших мостов. Мы решили не останавливаться на достигнутом, создавать всё новые детали вечернего облика города. Важность этой работы на все 100% ощущаешь именно с приходом зимы, когда темнота наступает гораздо раньше. ⠀ Чтобы Коммунальный мост и Стрелка соединились в единый световой ансамбль, восемь зданий на ул. Дубровинского будут обрамлены подсветкой. Промышленные альпинисты уже приступили к монтажу кабеля. Планируем, что к новогодним праздникам горожане и гости города увидят новую световую картину вдоль Енисея. Такой речной фасад – восприятие города с реки – создаст единство воды и света. Его будет видно и с левого, и с правого берегов.

Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk)

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