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Пациенты с COVID-19 в Красноярском крае получат бесплатный набор лекарств

Главная Общество
Красноярск
17:30 9 Ноября 2020
красноярск, здравоохранение, в красноярском крае, вирус, эпидемия, здоровье, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Федеральный бюджет направил в Красноярский край 107 млн рублей на покупку лекарственных препаратов для лечения коронавируса у амбулаторных больных. Пациентов, которым диагноз поставили в поликлинике, но оставили лечиться дома, привезут прописанный доктором набор лекарств. Закупку препаратов начнут на этой неделе.

«Одного большого и универсального набора с препаратами для лечения коронавирусной инфекции нет. В зависимости от тяжести заболевания пациента врач будет принимать самостоятельное решение, какой препарат назначить для лечения. Для легкой степени течения болезни будут назначаться противовирусные лекарства, для средней степени – подключат антибиотики. Также врачи будут выдавать жаропонижающие, антикоагулянты для разжижения крови и гормональные препараты. Эти лекарства будут выдаваться бесплатно тем, у кого коронавирусная инфекция подтверждена лабораторными тестами», - отметил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

В Минздраве добавили, что на прошлой неделе в аптеки поступила большая партия противовирусных препаратов и антибиотиков для лечения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. В медучреждениях планируют развернуть 505 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, таким образом, число мест в инфекционных госпиталях составит 6030.

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