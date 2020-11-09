Юрий Швыткин: Совместными усилиями удалось решить многолетнюю проблему жителей деревни Сосновка

Депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин оказал содействие в решении многолетней проблемы с водой жителям деревни Сосновка Шалинского сельсовета

В ходе одного из выездных приемов депутата, проведенного в Манском районе, с просьбой о помощи к народному избраннику обратилось сразу несколько жителей деревни Сосновка:

«В нашей деревне проживает 273 человека, из них 87 пожилые люди и на протяжении 16 лет проблема с проведением водопровода в населенный пункт не решается». Рассказывая о непростой ситуации пожилые люди отмечали, что зимой им приходилось временно переезжать к детям в город, «потому что негде хранить привозную воду, тяжело ежедневно топить баню, но при этом не все люди старшего поколения соглашаются переезжать в город, прожив всю жизнь в деревне».

Юрий Швыткин выслушав проблемы жителей, включился в решение вопроса и направил ряд депутатских запросов с целью оказания содействия людям.

«После чего мною были получены ответ из администрации Манского района, в котором сообщалось о работе, которую проводит в данном направлении Шалинский сельсовет. Так, специалистами сельсовета была разработана схема водопроводных сетей, изготовлен технический план и многое другое, - рассказал депутат. – В результате совместных усилий на данный момент большая часть работ выполнена и часть жителей, а также здание нового ФАПа уже подключены к сети холодного водоснабжения. В начале текущей неделе они вышли со мной на связь и выразили слова благодарности за содействие".

Работы будут продолжены, и весной следующего года к сети центрального водоснабжения в деревне будут подключены дома всех желающих, а также здание сельского клуба и библиотеки.

Отметим, что жители Манского района могут обратиться к Юрию Швыткину с волнующими вопросами. В настоящее время, в соответствии с рекомендациями о дистанционном режиме работы, все обращения граждан принимаются по электронной почте 2112718@bk.ru.