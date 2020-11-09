Жители Академгородка собирают средства на обновление хоккейной коробки

Инициативная группа граждан из Академгородка посредством краундфандинга собирают деньги на благоустройство хоккейной площадки. Об этом они рассказали в паблике «СПОРТИВНЫЙ АКАДЕМ».

На протяжении года активисты рассказывали о наведении порядка на спортивном объекте. Так, 1 мая они провели там тотальную уборку, собрали мусор, доски и ветки, которые вывезли сотрудники КНЦ.

Летом неравнодушные жители засеяли газоном участок вдоль забора, прикопали яму с северного торца теплушки. А также реконструировали разрушенный стоком с крыши участок забора, обновили крыльцо, установили урну, подлатали кровлю козырька.

В дальнейших планах у жителей – установить финишную доску на обновленный забор и создать лавочку-трибуну.

«Хоккейная коробка – общее пространство. Когда тут чисто и по красоте, приятно в футбол поиграть, на коньках покататься. В таком районе приятно жить. Первые жилые дома в Академе построили аж в 1965 году – 55 лет назад. Его основали отцы, пассионарные люди. Они смотрели в будущее – двигали науку и обустраивали совершенно дикую местность, сажали здесь хвойный лес. То поколение уходит, и молодые теперь учатся у нас – как взаимодействовать между собой и с внешним миром. Мы накопили блага, хорошо обустроились внутри квартир. Время позаботиться о том, что за порогом. Чтобы в районе было чисто, процветал спорт и дружба людей – чтобы соседи чаще собирались на праздники, турниры, различные акции», – написали активисты о своих мотивах.

Организаторы рассказали, что им уже удалось собрать 14 тысяч рублей из 26 необходимых на реализацию проекта. Все неравнодушные граждане, желающие помочь проекту могут связаться с организатором акции Алексеем Хвостенко и он расскажет о способах пожертвования.

Фото: "СПОРТИВНЫЙ АКАДЕМ"