Компания En+ Group начала капитальный ремонт и реконструкцию гидроагрегата №4 на Красноярской ГЭС

На Красноярской ГЭС компании En+ Group в октябре начался капитальный ремонт гидроагрегата №4 с элементами реконструкции. Затраты на реконструкцию и капитальный ремонт гидроагрегата №4 составят 350 млн рублей, проект проходит в рамках программы модернизации сибирских гидроэлектростанций «Новая энергия».

Каждый из 12-ти гидроагрегатов Красноярской ГЭС раз в 6 лет выводится из работы для проведения комплекса планово-предупредительных работ, т.е. капитальных ремонтов. На гидроагрегате №4 капитальный ремонт проходит с элементами реконструкции главных электрических машин переменного тока и займет семь месяцев. В рамках программы модернизации сибирских гидроэлектростанций «Новая энергия» на нем будет заменена обмотка статора генератора.

Обмотка статора как часть неподвижной и самой нагруженной части генератора, напрямую влияет на генерацию тока. Она представляет собой 576 пар медных стержней или 1152 трубки сложнейшей конфигурации, которые собраны в схему.

«Новая часть статора изготовлена по чертежам генерального проектировщика основного оборудования станции «Ленгидропроекта», используемым и для прежнего оборудования. При этом качество меди, из которого выполнена новая обмотка статора, в результате применения новых производственных технологий, на порядок выше используемой ранее. Об этом говорит и заявленный срок эксплуатации - 40 лет. Планово-предупредительные ремонты увеличивают надежность и безопасность работы предприятия», -отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Замена обмотки начнется уже в середине ноября, сейчас идет демонтаж старых элементов. Инвестиции компании в этой части реконструкции гидроагрегата №4 составили 350 млн рублей.

Пуск в промышленную эксплуатацию гидроагрегата №4 после капитального ремонта запланирован на 30 апреля 2021 года.

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group