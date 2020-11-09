Экс-глава Козульского района останется под стражей до конца месяца

В Красноярском краевом суде рассмотрели апелляцию адвоката экс-главы Козульского района об изменении мере пресечения подзащитного. Защитник ходатайствовал о выпуске подозреваемого из под заключения и перевод на домашний арест.

«Судом признаны обоснованными доводы следственного органа о невозможности освобождения обвиняемого из-под стражи, поскольку он может уничтожить необходимые для расследования дела доказательства, оказать воздействие на свидетелей, а также скрыться от органов следствия», - рассказали в прокуратуре.

Напомним, Федор Гардт был арестован в конце прошло года за получение взятки. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

Таким образом, экс-руководитель останется в СИЗО до 29 ноября 2020 года.