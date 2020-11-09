За минувшие выходные в нацпарке «Столбы» спасли 4 туристов

На прошедших выходных из-за теплых температур был зафиксирован массовый выход жителей Красноярска в национальный парк «Красноярские Столбы». В краевом учреждении «Спасатель» рассказали о происшествиях, случившихся на уик-энде.

Так, 7 ноября в вечерние часы спасатели выезжали на поиск двух туристов, которые потерялись в районе скалы «Перья». Поиск занял около часа, после чего посетителей нацпарка отвезли на улицу Свердловская и передали родственникам.

В воскресенье, 8 ноября, спасатели выехали по сообщению двух граждан – 37-летних мужчины и женщины, которые не смогли самостоятельно спуститься с первого столба. Кроме того, мужчина при подъеме на скалу получил травму ноги. Туристов срочно эвакуировали и доставили на кордон «Лалетино».

Фото: Агентство ГО ЧС Красноярского края