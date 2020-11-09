В Красноярском крае военнослужащего лишили водительских прав за пьяную езду

Сотрудники дорожной полиции задержали военнослужащего, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Инцидент случился в октябре текущего года в одном из городов Красноярского края. Мужчина ехал на личном автомобиле и привлек внимание экипажа ДПС, которые его остановили. В ходе проверки документов водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат оказался положительным. Водитель ничего не отрицал и подписал все протоколы.

Суд признал прапорщика Вооруженных сил виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в виде 30 000 рублей, а также лишил его водительских прав на 1,5 года.