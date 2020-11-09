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В Красноярске из-за низкого пассажиропотока закрывают автобусный маршрут №91

Главная Общество
Красноярск
10:30 9 Ноября 2020
общество, красноярск, в красноярске, транспорт, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Перевозчик объявил о закрытии маршрута №91 «Ветлужанка-Агротерминала» из-за низкого пассажиропотока. Для транспортного предприятия рейсы стали нерентабельными – пассажиров стало меньше, а затраты возросли за счет соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Автобусы перестанут курсировать по маршруту с 19 ноября.

«Жители микрорайона Ветлужанка смогут уехать с проспекта Свободный на маршрутах № 5, 26, 53 и 85, в микрорайона Покровский и Северный можно добраться на маршрутах № 53 и 88», – отметили в пресс-службе департамента транспорта.

Чтобы сохранить транспортное сообщение ул. Шумяцкого и ул. М. Залки с мкрн. Покровский, с 17 ноября будет пересмотрена схема движения маршрута № 88 «Академия биатлона - Спортзал». Автобусы будут ездить по маршруту: ул. Краснодарская – пр. Комсомольский – ул. М. Залки – ул. Шумяцкого – ул. 9-го Мая.

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