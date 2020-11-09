На въезде в город демонтируют стелу «Красноярск»

В администрации Красноярска предупредили об ограничениях движения на ул. Калинина в районе съезда на трассу Р-255. В ночь с 12 на 13 ноября там будут демонтировать стелу с надписью «Красноярск». Из-за этого дорогу придется полностью перекрыть с полуночи до 6:00.

«В связи с реконструкцией участка федеральной трассы Р-255 Сибирь будет временно перекрыто движение на выезде из города в районе здания №167 по ул. Калинина (кольцевая развязка, выезд на автодорогу Р-255 Сибирь)», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителям на время перекрытий предлагают воспользоваться выездом из Красноярска через пр. Котельникова. Стелу позже обещают установить в другом месте.

Фото: Денис Дымко