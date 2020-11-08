Следующая неделя в Красноярске будет аномально теплой

Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю. Так, следующая неделя порадует жителей краевого центра теплой и солнечной погодой.

По данным портала GISMETEO.ru, завтра ожидается до +9 градусов, но к вечеру возможен небольшой дождь. Во вторник, 10 ноября, столбик термометра поднимется до +6 в дневные часы, среда и четверг также будут ясными и с плюсовыми температурами – +4...+7. Возможны незначительные осадки. Отметим, что в начале недели не будет ночных заморозков.

Традиционная для ноября погода придет уже в пятницу, в дневные часы будет 0…+1 градус, а к вечеру похолодает до –4. Ожидается снег с дождем и сильный порывистый ветер. Следующие выходные также будут с отрицательными температурами. По прогнозам специалистов в середине ноября окончательно установится зимняя погода.