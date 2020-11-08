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Следующая неделя в Красноярске будет аномально теплой

Главная Общество
Красноярск
14:00 8 Ноября 2020
красноярск, в красноярске, погода, тепло
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю. Так, следующая неделя порадует жителей краевого центра теплой и солнечной погодой.

По данным портала GISMETEO.ru, завтра ожидается до +9 градусов, но к вечеру возможен небольшой дождь. Во вторник, 10 ноября, столбик термометра поднимется до +6 в дневные часы, среда и четверг также будут ясными и с плюсовыми температурами – +4...+7. Возможны незначительные осадки. Отметим, что в начале недели не будет ночных заморозков.

Традиционная для ноября погода придет уже в пятницу, в дневные часы будет 0…+1 градус, а к вечеру похолодает до –4. Ожидается снег с дождем и сильный порывистый ветер. Следующие выходные также будут с отрицательными температурами. По прогнозам специалистов в середине ноября окончательно установится зимняя погода. 

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