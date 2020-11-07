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Подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключили под стражу

Главная Общество
Красноярск
14:00 7 Ноября 2020
арест, суд, задержание, группа, убийство, преступление, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Четверым подозреваемым в убийстве 16-летней девушки суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Четверо молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет подозреваются в убийстве школьницы и в ближайшее время им предъявят обвинение.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали, что на берегу Енисея было найдено тело девушки со следами насильственной смерти. По версии следователей, в вечернее время 23 октября молодые люди отвезли потерпевшую на берег Енисея в район Коркинского моста, где на почве неприязненных отношений ее задушили, после чего выбросили тело в заводь, прикрыв ветками и мусором. Задержанные признались в содеянном. 

Расследование уголовного дела продолжается.  

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

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