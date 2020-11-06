«КрасКом» получил акт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов

Итоги летней ремонтной кампании «КрасКома» на муниципальных котельных и тепловых сетях принимала специальная комиссия Департамента городского хозяйства.

Проверяющие оценивали качество выполненных ремонтов, уровень профессиональной подготовки и навыки оперативного реагирования персонала в нештатных ситуациях. Выводы комиссии органа местного самоуправления: «КрасКом» исполнил требования Минэнерго России по подготовке объектов теплоэнергетики к зиме.

— За этим скромным документом стоит кропотливый труд большого коллектива, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Муниципальный паспорт готовности к зиме для нас важен, как и оценка красноярцев, которую в следующем мае они поставят по результатам нашей работы в новом отопительном сезоне.

Для повышения качества теплоснабжения в домах, получающих энергоресурс по муниципальным теплотрассам, «КрасКом» заменил этим летом более 2000 погонных метров аварийных участков тепловых сетей по восьми адресам на пр. Металлургов, 1-л; пр. Ульяновский, 2-б, в; ул. Воронова, 49; ул. Инструментальная, 12; ул. Перенсона, 38; ул. Марковского, 78; ул. Белинского, 3-а и 6-ая Полярная.

На малых теплоисточниках в старой Покровке и электрокотельной в поселке Лалетино заменили обмуровку водогрейных котлов, установили новые задвижки на трубопроводах, отремонтировали насосное и другое теплоэнергетическое оборудование.

Всего на обслуживания «КрасКома» находится 264 километра тепловых сетей, 42 центральных тепловых пункта и 7 малых котельных городской системы теплоснабжения Красноярска.

По материалам «КрасКома»