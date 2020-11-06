Водителей возмутил запрет левых поворотов на улице Тельмана

Красноярцы недовольны новыми правилами дорожного движения на ул. Тельмана. После ремонта дорожники нанесли новую разметку, которая запрещает левые повороты во дворы. Жителям Зеленой рощи теперь неудобно подъезжать к своим домам – негативные отзывы они отправляют главе города Сергею Еремину в «Инстаграме». Мэр пообещал разобраться в ситуации.
«Несмотря на то, что сокращение количества левых поворотов – это один из общепризнанных методов снижения аварийных ситуаций, я согласен с горожанами, что запрещать их все на немагистральных улицах – это перебор. Сейчас по моему поручению работает комиссия, которая должна ещё раз проанализировать необходимость нанесения двойной сплошной после ремонта дороги. Комиссия обойдёт каждый участок, посмотрит каждый метр разметки. И там, где это возможно, вернет разрывы по некоторым адресам», – написал Сергей Еремин.
При этом мэр отметил, что как раньше уже точно не будет – часть левых поворотов во дворы все равно останутся закрыты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Одним из вопросов, который возник во время моего карантина, стала разметка на ул. Тельмана. На прошлой неделе мой пост про дороги буквально "взорвали" недовольные отменой левых поворотов комментарии жителей Зелёной Рощи. Они отмечали, что после ремонта Тельмана им стало неудобно заезжать во дворы. И несмотря на то, что сокращение количества левых поворотов – это один из общепризнанных методов снижения аварийных ситуаций, я согласен с горожанами, что запрещать их все на немагистральных улицах – это перебор. ⠀ Сейчас по моему поручению работает комиссия, которая должна ещё раз проанализировать необходимость нанесения двойной сплошной после ремонта дороги. Комиссия обойдёт каждый участок, посмотрит каждый метр разметки. И там, где это возможно, вернёт разрывы по некоторым адресам. ⠀ В то же время, сразу хочу сказать – ездить так, как раньше, поворачивая налево из каждого выезда, не получится. Прошу отнестись с пониманием к необходимости соблюдения требований безопасности и следовать правилам дорожного движения.