В Красноярске завершается строительство пяти детских садов

Пять детских садов, которые в Красноярске начали строить по нацпроекту «Демография» в прошлом году, готовы на 80-90 процентов. Завершается благоустройство территории дошкольного учреждения на ул. Е. Стасовой, 50м – этот сад рассчитан на 270 мест. Отделку и благоустройство строители ведут на ул. Норильская, 60 – этот сад скоро откроет двери для 300 воспитанников.

Детский садик по ул. 78 Добровольческой Бригады, 27 на 300 мест готов на 76%. Последние штрихи остались в саду на ул. М. Залки, 11б, рассчитанном на 190 мест. Также заканчивается строительство детсада на ул. Волгоградская, 2а в Ленинском районе города.

«В планах на 2021 год строительство двух детских садов: по ул. Омская в Железнодорожном районе на 270 мест и в Академгородке на 300 мест. Также проектом бюджета города в следующем году предусмотрен выкуп двух детских садов в Советском районе», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что за три года в Красноярске было построено или выкуплено у застройщиков 11 детских садов более чем на 2,5 тысячи мест.

Фото: admkrsk.ru