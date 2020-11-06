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Красноярцы полюбили российские сериалы

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Красноярск
14:06 6 Ноября 2020
кино, сериалы, сервис, оператор
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Аналитики компании МегаФон проанализировали данные своего тв-сервиса. Оказалось, что жители региона чаще смотрят зарубежное кино, а вот среди сериалов выбирают российский контент. 

По данным анализа, пользователи из Красноярского края предпочитают иностранную фантастику, боевики и драмы – на эти жанры приходится более половины просмотров кинофильмов на МегаФон ТВ. Самой популярной у зрителей стала история про мрачного комика из Готэма – «Джокер» Тодда Филлипса. В тройку лидеров также вошли стильный детектив в духе Агаты Кристи «Достать ножи» и боевик «Плохие парни навсегда» с участием Уилла Смита и Мартина Лоуренса. Из российских фильмов красноярцы чаще всего смотрели военно-историческую драму «Ржев».

Красноярцы полюбили российские сериалы

Среди сериалов зрители отдали свое предпочтение откровенной истории Константина Богомолова о жизни блестящих женщин и состоятельных мужчин – «Содержанки». Его посмотрел каждый второй пользователь сервиса МегаФон ТВ в регионе. Также в фаворитах самый масштабный телепроект десятилетия «Игра Престолов» и российская комедия «Фитнес». Кроме них в пятерке лидеров сериал «Гранд» о жизни пятизвездочного отеля и нашумевшие «Чики». В целом, самые востребованные сериальные жанры у красноярцев – комедии и драмы.

«Ограничения, связанные с пандемией, вызвали повышенный интерес пользователей к онлайн-кинотеатрам. Например, в Красноярском крае аудитория нашего приложения МегаФон ТВ увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом. При этом абоненты, которые пользуются тарифной линейкой #БезПереплат, могут смотреть популярные фильмы и сериалы без ограничения трафика», – комментирует Виталий Молотков, директор Красноярского регионального отделения МегаФона. 

В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.

Красноярцы полюбили российские сериалы

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

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