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В Норильске задержан организатор наркооранжереи

Главная Общество
Красноярск
13:30 6 Ноября 2020
наркотики, полиция, норильск, в красноярском крае, задержание, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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Стражи порядка в Норильске задержали местного жителя, который выращивал в своей квартире наркотики.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков проводили розыскные мероприятия и задержали 39-летнего мужчину, при котором были обнаружены наркотики – 11 грамм марихуаны.

Задержанный пояснил полицейским, что наркотики, найденные при нем, изготовлены им собственноручно в своей квартире с использованием необходимых ингредиентов и подручных приспособлений. По словам мужчины они были предназначены для собственного употребления.

При обыске в квартире задержанного было обнаружено 4 куста конопли общим весом более 600 грамм.  

На мужчину было заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

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