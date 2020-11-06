6 ноября
Красноярск
погода -5 °C
77.19
 
€ 91.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На «Торгашинском» месторождении начинаются взрывные работы

Главная Общество
Красноярск
12:30 6 Ноября 2020
красноярск, общество, производство, чс и пб администрации города предупреждает красноярцев о проведении взрывных работ.
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сегодня с 13:00 до 16:00 на месторождении «Торгашинское» будут вестись взрывные работы. Об этом предупредили в городском управлении по гражданской обороне, чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности.

Работы будут производиться на горном участке Химико-металлургического завода, в карьере «Новый».  

Радиус опасной зоны разлета определен в 500 метров.

Будет подано три сигнала сиреной: одиночный «предупредительный», который будет означать ввод опасной зоны, двойной «боевой», по нему будет произведен взрыв, а также троекратный сигнал «отбой», который сообщит об окончании взрывных работ.

В мэрии просят жителей не паниковать и не предпринимать никаких действий.
 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Водителей возмутил запрет левых поворотов на улице Тельмана

Водителей возмутил запрет левых поворотов на улице Тельмана

6 Ноября 2020 г.
Негативные отзывы красноярцы пишут мэру в «Инстаграм»
Новости Красноярска: В Красноярске завершается строительство пяти детских садов

В Красноярске завершается строительство пяти детских садов

6 Ноября 2020 г.
Объекты готовы на 80-90 процентов
Новости Красноярска: Красноярцы полюбили российские сериалы

Красноярцы полюбили российские сериалы

6 Ноября 2020 г.
Таковы данные сервиса МегаФон ТВ
Новости Красноярска: В краевом центре проверили ТРЦ

В краевом центре проверили ТРЦ

6 Ноября 2020 г.
Полицейские и городовые устроили рейды по проверке исполнения губернаторского указа
Новости Красноярска: В Норильске задержан организатор наркооранжереи

В Норильске задержан организатор наркооранжереи

6 Ноября 2020 г.
Мужчина в домашних условиях выращивал коноплю
Новости Красноярска: Совет Федерации будет контролировать в «жестком режиме» исполнение Постановления о социально-экономическом развитии Норильска

Совет Федерации будет контролировать в «жестком режиме» исполнение Постановления о социально-экономическом развитии Норильска

6 Ноября 2020 г.
Документ принят
Новости компаний
06/11
«КрасКом» получил акт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов
06/11
Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%
06/11
Почта России продлила акцию по бесплатной доставке экспортных посылок
05/11
В СФУ появятся онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании
05/11
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70%
05/11
«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцу насчитали 41 кражу

Красноярцу насчитали 41 кражу

4 Ноября 2020 г.
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд
Новости Красноярска: В Красноярске задержаны участники драки в автобусе №50

В Красноярске задержаны участники драки в автобусе №50

2 Ноября 2020 г.
Двое пассажиров были пьяны и отказались надеть маски
Новости Красноярска: Каждый третий тест на COVID-19 выдает ошибку

Каждый третий тест на COVID-19 выдает ошибку

6 Ноября 2020 г.
Об этом заявил главный внештатный пульмонолог России
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru