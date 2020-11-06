На «Торгашинском» месторождении начинаются взрывные работы

Сегодня с 13:00 до 16:00 на месторождении «Торгашинское» будут вестись взрывные работы. Об этом предупредили в городском управлении по гражданской обороне, чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности.

Работы будут производиться на горном участке Химико-металлургического завода, в карьере «Новый».

Радиус опасной зоны разлета определен в 500 метров.

Будет подано три сигнала сиреной: одиночный «предупредительный», который будет означать ввод опасной зоны, двойной «боевой», по нему будет произведен взрыв, а также троекратный сигнал «отбой», который сообщит об окончании взрывных работ.

В мэрии просят жителей не паниковать и не предпринимать никаких действий.

