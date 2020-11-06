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В Казачинском районе задержали пьяного подростка за рулем

Главная Общество
Красноярск
11:30 6 Ноября 2020
в красноярском крае, происшествия, гибдд, подросток, алкоголь, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дорожные полицейские в Казачинском районе задержали 17-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент случился в районном центре, молодой человек ехал на автомобиле ЗАЗ без регистрационных знаков, чем привлек наряд ДПС. Кроме того, он не остановился после законных требований полицейских и после чего был задержан.

У молодого человека не оказалось при себе документов и чтобы уйти от ответственности, он назвал данные своего старшего брата. Также у юноши имелись признаки алкогольного опьянения и освидетельствование показало – 0,52 мг/л.

В отношении водителя был составлен административный протокол «Управление транспортным средством водителем без права на управление либо лишенным такого права, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения». Также все материалы переданы на комиссию по делам несовершеннолетних для разбирательства с родителями нарушителя.

 

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