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В воскресенье в Красноярске потеплеет до +8 градусов

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Красноярск
09:30 6 Ноября 2020
в красноярске, погода, синоптики, потепление, тепло, дождь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики прогнозируют значительное потепление в Красноярске. В пятницу, 6 ноября, в городе продолжится обильный снегопад, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западного направления днем будет дуть с порывами до 12 м/с. Воздух прогреется до -1…-3°С.

В ночь на субботу, 7 ноября, температура опустится до -6°С. В светлое время суток термометры покажут +5°С, возможен дождь.

Потепление придет в Красноярск в воскресенье, 8 ноября. Ночью Гидрометцентр прогнозирует температуру не ниже +3°С. В светлое время суток воздух прогреется до +8°С, будет солнечно, без осадков. По предварительному прогнозу, теплая погода сохранится в городе и в начале следующей недели.


 

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