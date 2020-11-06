В воскресенье в Красноярске потеплеет до +8 градусов

Синоптики прогнозируют значительное потепление в Красноярске. В пятницу, 6 ноября, в городе продолжится обильный снегопад, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западного направления днем будет дуть с порывами до 12 м/с. Воздух прогреется до -1…-3°С.

В ночь на субботу, 7 ноября, температура опустится до -6°С. В светлое время суток термометры покажут +5°С, возможен дождь.

Потепление придет в Красноярск в воскресенье, 8 ноября. Ночью Гидрометцентр прогнозирует температуру не ниже +3°С. В светлое время суток воздух прогреется до +8°С, будет солнечно, без осадков. По предварительному прогнозу, теплая погода сохранится в городе и в начале следующей недели.





