В субботу в Красноярске пройдет донорская акция

В субботу, 7 ноября, красноярцы смогут сдать кровь во время донорской акции в волонтерском центре «Доброе дело» на ул. Красномосковская, 42. В течение 2-3 минут врачи центра крови выполнят анализ на гемоглобин, сахар, группу крови, а также наличие возбудителей гепатита В, С и других болезней. После возьмут кровь у всех, чьи результаты соответствуют нормам.

«Из-за пандемии не хватает доноров, поэтому мы приглашаем красноярцев сдать кровь. Благодаря нашей акции в прошлый раз удалось собрать 22 литра крови», - рассказала куратор проекта «Капля добра» Людмила Ильянова.

Количество участников акции ограничено, поэтому нужно заранее зарегистрироваться по ссылке https://goo-gl.su/advckz. С собой нужно взять паспорт. Медики напоминают, что за 48 часов до донации нельзя курить и употреблять алкоголь. Также следует ограничить прием жирной, жареной, копченой пищи и молочных продуктов. Противопоказания к донорству — возраст до 18 лет и вес менее 55 килограммов.