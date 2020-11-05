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Минэкологии подозревает в загрязнении рек Мана и Мина предприятия по добыче рассыпного золота

Главная Общество
Красноярск
18:30 5 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, министерство, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Предприятия по добыче рассыпного золота могут быть виновными в загрязнениях рек Мана в Манском районе и Мина в Партизанском районе. Краевое Минэкологии провело отборы проб воды после жалоб жителей и представителей районной администрации. Люди сообщали, что вода в реках стала мутной. Сначала загрязнение зафиксировали в Партизанском районе, а затем в поселке Нарва.

«Выше места загрязнения расположено предприятие, которое занимается добычей россыпного золота. Можно предположить, что сезон добычи закончился и нерадивые природопользователи решили спустить отстойники. Мы будем пристально проводить проверки, выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности за такие грубые нарушения экологического законодательства», – отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования Юлия Гуменюк.

Добавим, что пробы воды исследует краевой Центр мониторинга качества окружающей среды. Результаты должны быть известны до конца недели.

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