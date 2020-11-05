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В СФУ появятся онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании

Главная Общество
Красноярск
16:22 5 Ноября 2020
вуз, сфу, курс, обучение, финансы
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В Сибирском федеральном университете разработали массовые открытые онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании и корпоративным информационным системам. Они будут выставлены на крупнейших международных и федеральных образовательных платформах Coursera и «Открытое образование». Курсы будут доступны для слушателей с декабря 2020 года.

По словам директора Института экономики, государственного управления и финансов СФУ Евгении Бухаровой, создание онлайн-курсов, соответствующих международным стандартам, способствует экспорту российского образования.

«Интеграция в международное образовательное пространство – одна из приоритетных задач развития экономического образования СФУ», – подчеркнула Евгения Бухарова.

Онлайн-курсы разработаны и будут, в первую очередь, реализованы в рамках новой магистерской программы «Финансово-экономическая аналитика и принятие решений в цифровой среде» по направлению «Экономика». Уникальная магистерская программа для экономистов создаётся в СФУ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» совместно с экономическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова, который входит в топ-200 мировых предметных рейтингов QS и Times Higher Education по направлению «Экономика и эконометрика». Онлайн-курсы включают лекции, практические занятия и самостоятельную работу. Каждая из изучаемых тем сопровождается видеолекциями, конспектами и презентациями лекций, расширенным материалом для самостоятельного изучения.

В ходе онлайн-курса «Financial Investment and Risk Management» студенты научатся управлять рисками финансовых вложений в условиях неопределенности, опираясь на знания в сфере реализации и оценки финансовых инвестиций.

«Курс позволяет получить навыки работы по принятию инвестиционных решений на финансовом рынке на короткий срок и в долгосрочной перспективе. Слушатели смогут критически анализировать информацию финансовых рынков с учётом проводимых экономических расчетов и разрабатывать собственную инвестиционную стратегию. В курсе размещены задания, которые помогут получить углубленные знания в области финансового менеджмента, понять устройство финансовых рынков, наработать практические навыки по принятию инвестиционных и финансовых решений в сложном современном мире. Лайфхаки от экспертов помогут ориентироваться в современных тенденциях управления инвестиционным портфелем», – рассказала доцент Института экономики, государственного управления и финансов СФУ, автор курса Юлия Черкасова.

В создании этого онлайн-курса приняли участие преподаватели Института экономики, государственного управления и финансов СФУ, визит-профессор СФУ профессор кафедры банковского дела и финансов в Regent’s University (Лондон, Великобритания) Джанфранко Антонио Венто, а также приглашённые эксперты – PhD банковского дела и финансов в Римском университете Ла Сапиенца Андреа Делле Фолье и управляющий Красноярским филиалом ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого как партнер платформы «Coursera» оказал содействие в подготовке и создании контента учебного онлайн-курса «Financial Investment and Risk Management», а также его размещении на открытом ресурсе – международной образовательной онлайн-платформе Coursera.

Онлайн-курс «Корпоративные информационные системы» (КИС) научит слушателей анализировать деятельность организации и осуществлять организационные изменения на основе выбора и внедрения КИС. Он будет размещен на открытом ресурсе, интегрированном с государственной информационной системой «Современная образовательная среда» – Национальной платформе открытого образования.

«Специалист, осуществляющий организационные изменения на основе применения IT-технологий, должен владеть двумя связанными между собой группами методов. Первая из них нацелена на изучение организации, как анализируемого, так и моделируемого объекта, вторая - основывается на знаниях о существующих методологиях автоматизации, правилах выбора конкретных технических решений и формирования информационной среды предприятия, нацеленной на решение выявленных проблем. Полученные слушателями знания позволят осознанно осуществлять выбор автоматизированного решения в реальной бизнес-ситуации в зависимости от текущей проблемной ситуации», – отметил профессор Института космических и информационных технологий СФУ Юрий Маглинец.

Добавим, курсы планируется использовать для обучения студентов магистратуры по экономическим направлениям. Также он может быть полезен практическим работникам - менеджерам, аналитикам, предпринимателям, собственникам бизнеса в цифровой среде.

Фото: пресс-служба СФУ

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