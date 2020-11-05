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Дорожные службы продолжают чистить дороги

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Красноярск
13:30 5 Ноября 2020
красноярск, уборка, дороги, снег, снегопад, коммунальщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из-за стихи, которая обрушилась на город минувшей ночью и утром, коммунальные службы краевого центра перешли на усиленный режим работы. Ночная смена была продлена, это было сделано для уменьшении времени пересменка с дневными бригадами.

Как рассказали в городской администрации, на улицах города работают 83 спецмашины, которые устраняют последствия снегопада. Они обрабатывают дороги противогололедными материалами, а также выполняют чистят улицы и сгребают снег с обочин.

Основной акцент коммунальщики сделали на улицах Калинина, Тотмина, Высотная, Киренского, Брянская и 2-я Брянская, 9 Мая, Караульная, Игарская, Шахтеров, Копылова, Свердловская, пр. Свободный, Николаевский, Коммунальный и Октябрьский мосты.

В мэрии подчеркнули, что в настоящее время работы по уборке улиц продолжается.

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