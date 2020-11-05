Из-за обильного снегопада задерживаются авиарейсы

В аэропорту краевого центра сегодня массово задерживались вылеты рейсов. В пресс-службе аэропорта пояснили, что это связано с обильным снегопадом.

Задержка составляла в среднем от 10 до 40 минут. Персоналу аэропорта нужно было время для очистки от снега и льда взлетно-посадочных полос. Кроме того, на каждое воздушное судно наносилось специальное антиледовое покрытие. Также прилетающие самолеты осуществляли свою посадку не сразу, какое-то время им пришлось кружить над воздушной гаванью.

Фото: красноярский аэропорт